Jandarmadan şok uygulama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 157 araç durdurularak didik didik arandı.
Huzur ve güven uygulamalarına devam eden jandarma ekipleri, İnegölYenişehir yolu üzerinde bulunan Hamzabey OSB Kavşağı'nda şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında 157 araç durdurularak 281 şahıs sorgulandı. Faaliyet kapsamında evrak eksiği tespit edilen 8 araca toplam 6 bin 237 TL trafik cezası kesilirken, 5 araç ve 2 sürücü de trafikten men edildi. Ayrıca aracında ruhsatsız silah yakalanan bir şahsa da 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.
BURSA
21 Aralık 2019 Cumartesi
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