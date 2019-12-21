BUDO seferleri yarın da iptal edildi

"O benim sünnetim değildi"

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BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarınki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Feribot seferleri, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bugün de iptal edilmişti.



BURSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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