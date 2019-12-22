Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BURSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

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YATSI 19:14

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