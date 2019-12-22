İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen sefer saatleri:
07.45'de YalovaYenikapı ve YenikapıYalova,
07.50'de KadıköyYenikapıBursa,
08.00'de BursaBüyükçekmece,
08.30'da BursaYenikapıKadıköy,
09.00’da PendikYalova ve YalovaPendik
09.45'de YalovaYenikapı ve YenikapıYalova,
09.50'de KadıköyYenikapıBursa,
10.30'da BüyükçekmeceBursa,
10.30'da BursaYenikapıKadıköy,
11.50'de KadıköyYenikapıBursa,
12.30'da BursaYenikapıKadıköy,
12.50'de KadıköyYenikapıBursa
15.30'da BandırmaYenikapıBostancı
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
08:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
BURSA
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