Uludağ eteklerinde orman yangını İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

"O benim sünnetim değildi"

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Fidye Kızık köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına yaklaşık 100 itfaiyeci ve arazözler ile müdahale ediliyor. Bölgede oluşan lodos ve arazinin eğimli olması itfaiye ekiplerinin işini güçleştiriyor.

BURSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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