Mysia Yolları’nda keyifli yürüyüş

Nilüfer Belediyesinin düzenlediği “Mysia Yolları’nda Kışa Merhaba” yürüyüşüne katılanlar, Dağyenice Göleti’nden Atlas Mahallesi’ne uzanan 6,5 kilometrelik P4 parkurunda yürüdü.

Nilüfer Belediyesinin Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında Bursa’ya kazandırdığı ve Türkiye’nin en iyi rotaları arasında gösterilen Mysia Yolları, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Nilüfer Belediyesi, büyük ilgi gören Mysia Yolları’nın P4 parkurunda “Kışa Merhaba” yürüyüşü düzenledi. Etkinliğe katılan doğaseverler, sabah saatlerinde yürüyüşün başlangıç noktası olan Dağyenice Göleti’nde toplandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Dağyenice Göleti’nde doğaseverlerle birlikteydi. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Erdem, doğaseverleri Mysia Yolları’nda aktif bir şekilde görmek istediğini vurguladı. Yürüyüş rotalarını artırırken doğa tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına gerekli adımları da atacaklarını belirten Başkan Erdem, “Sağlıklı yaşam için bu alanların kullanılması çok önemli. Mysia Yolları çok geniş bir alan. Sizleri bu projemizin içinde aktif olarak görmek istiyoruz” diyerek tüm doğa tutkunlarını Mysia Yolları’na davet etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız’ın da eşlik ettiği doğaseverler, Mysia Yolları’nın Dağyenice Göleti’nden başlayıp Atlas Mahallesi’ne uzanan 6,5 kilometrelik P4 parkurunda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar, yaklaşık iki saat süren yürüyüşü Atlas Köy Kadınları Derneği’nde sonlandırdı. Dernek üyelerinin kendi elleriyle yaptıkları yemeklerden yiyen doğa tutkunları, daha sonra Mysia Yolları hakkında bilgilendirildi.

Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız, “Nilüfer Belediyesi, kırsal alanında doğa ve kültürel turizme dayalı sürdürülebilir bir kalkınma yolu teşvik etmek hedefiyle Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi'ni oluşturdu. Mysia Yolları projesi 2019 yılında yapılan son düzenlemelerle birlikte yaklaşık 850 kilometreye ulaştı. Mysia Yolları, 27 doğa yürüyüşü, 18 bisiklet ve 5 adet atlı yürüyüş rotası olmak üzere, toplam 50 rota olarak yeniden tasarlandı” diye konuştu.

Yıldız, Mysia Yolları’nın doğa tutkunlarına parkurları, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, atlı doğa yürüyüşü, panoramik manzara seyri, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, sportif olta balıkçılığı, çadırlı kamp, yamaç paraşütü ve mağaracılık gibi çeşitli aktiviteler için imkân sunduğunun da altını çizdi. Mysia Yolları proje uygulayıcısı Serdar Kuşku ile proje koordinatörlerinden Eirini Kalogeropoulou Yalçın, Mysia Yolları parkurları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

BURSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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