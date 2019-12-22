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Orman yangını kontrol altına alındı Yıldırım düşmesi sonucu 10 dönümlük alan zarar gördü

İHA

Uludağ eteklerinde sabah saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ifade edilen yangında 10 dönümlük arazi zarar gördü.

Orman yangını kontrol altına alındı Yıldırım düşmesi sonucu 10 dönümlük alan zarar gördü

Uludağ eteklerinde sabah saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ifade edilen yangında 10 dönümlük arazi zarar gördü.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi kırsal Fidyekızık Mahallesi yakınlarında saat 07.30 sularında yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri gören bölge sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Şiddetli lodosun etkisiyle hızla yayılan alevlere 100 itfaiye eri, 25 arazöz ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle, kısa sürede alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılırken, yetkililer saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos konusunda da vatandaşları uyardı.

BURSA

22 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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