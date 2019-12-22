Büyükşehir’in gençleri Türkiye şampiyonu

"O benim sünnetim değildi"

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Genç Karate takımı, Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nı zirvede tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası Kocaeli’de tamamlandı. Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’ndaki şampiyonaya 49 ilden 387 kulüp ve 1784 sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 7 sporcusuyla mücadele ettiği Genç Erkekler kategorisinde birinci turda Ümraniye Çelebi SK’yı 31, ikinci turda Arifiye Atılgan SK’yı 30, üçüncü turda Destegül SK’yı 31, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni 32 ve yarı finalde Şamiloğlu Karate’yi 31 ile geçerek finale adını yazdırdı.

Final maçında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’u 30’la geçen Bursa temsilcisi Genç Erkekler Türkiye şampiyonu oldu.

BURSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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