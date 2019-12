Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı

BURSA'da, masaj salonlarında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran H.E. (41) ile eşi H.E. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.E. ile eşi H.E.'nin, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan masaj salonlarında, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığını tespit etti. Masaj salonlarını bir süre takibe alan ekipler, operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Polisler, 2 mesaj salonuna eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda H.E. ve eşi H.E. ile 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. H.E. ile eşi H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın da İl Göç İdaresi'nce sınır dışı edildi. Kentteki 4 ev ise fuhuş yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi.



