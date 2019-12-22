Bursa'da iş yeri yangını

"O benim sünnetim değildi"

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BURSA´da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Tepe Sokak'ta Mustafa Kıran´a ait oto bakım servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle büyüyen yangına 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye personeli müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



BURSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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YATSI 19:14

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