Gemlik'de orman yangını

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da sabah meydana gelen orman yangınının ardından Gemlik'te de yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şiddetli lodos nedeniyle müdahalede zorluk çeken ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

BURSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:48

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.