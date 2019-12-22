Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı

"O benim sünnetim değildi"

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-BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy Barajı'nda, suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar, gün yüzüne çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve Yenişehir Ovası'nı sulamak için yapılan Boğazköy Barajı'nda, yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü. Suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı. Zamanla çevreye kötü koku yayılmasıyla, çevre sakinleri tepki gösterdi.



BURSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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