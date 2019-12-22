Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

İHA

Bursa'da dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki yaşlı kadının 29 gün sonra cesedi bulundu.

Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

Bursa'da dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki yaşlı kadının 29 gün sonra cesedi bulundu.

Yıldırım'a bağlı tarihi Cumalıkızık köyünde meydana gelen olayda, 29 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan 1 çocuk annesi Nazmiye Y.'nin eve geri dönmemesinden şüphelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, yaşlı kadının gidebileceği tarla ve dere kenarları da köylüler tarafından kontrol edildi. Devam eden arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadının cesedi bulundu. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.

BURSA

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sazlık yangınında mandalar telef oldu
YEREL HABERLER Sazlık yangınında mandalar telef oldu
"Güçlü aile güçlü gelecek" Eğitim Bir Sen Bursa 1 no'lu şube başkanı Ramazan Acar: "Çocuklarımız sadece okulda öğrenmiyor. Evde anne ve babalarını da örnek alarak karakter yapılarını oluşturuyor"
YEREL HABERLER "Güçlü aile güçlü gelecek" Eğitim Bir Sen Bursa 1 ...
İnegöllüler Doğu Türkistan için yürüdü
YEREL HABERLER İnegöllüler Doğu Türkistan için yürüdü
Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını
YEREL HABERLER Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını
Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün ...
Gemlik'de orman yangını
YEREL HABERLER Gemlik'de orman yangını
Türk Kızılay'ın sevgi eli Büyükorhan'a da değdi
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ın sevgi eli Büyükorhan'a da değdi
Lodosta devrilen ağacın altında kaldı Bankta otururken üstüne ağaç düştü
YEREL HABERLER Lodosta devrilen ağacın altında kaldı Bankta ...
Bursa’nın genç starları belli oldu
YEREL HABERLER Bursa’nın genç starları belli oldu
Bursa'da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Bursa'da iş yeri yangını
Uludağ'ı ilk kez gören çocukların kayak ve telesiyej keyfi Öksüz ve yetim çocuklar, Uludağ'da kaymanın ve telesiyeje binmenin heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Uludağ'ı ilk kez gören çocukların kayak ve telesiyej ...
Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı
YEREL HABERLER Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı
Büyükşehir’in gençleri Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in gençleri Türkiye şampiyonu
Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çift tutuklandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çift ...
Bursa'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Bursa'da orman yangını (2)
Bursa'da lodos etkisini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Bursa'da lodos etkisini devam ettiriyor
Varikosel erkeklerde kısırlığa yol açıyor
YEREL HABERLER Varikosel erkeklerde kısırlığa yol açıyor
Orman yangını kontrol altına alındı Yıldırım düşmesi sonucu 10 dönümlük alan zarar gördü
YEREL HABERLER Orman yangını kontrol altına alındı Yıldırım düşmesi ...
Lise öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücüye 15 yıl hapis cezası istemi
YEREL HABERLER Lise öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücüye 15 yıl ...
Mysia Yolları’nda keyifli yürüyüş
YEREL HABERLER Mysia Yolları’nda keyifli yürüyüş
Mühendis adayları Bursa’da sahaya indi Denizli’den Bursa’ya projeyi incelemek için geldiler
YEREL HABERLER Mühendis adayları Bursa’da sahaya indi Denizli’den ...
Uludağ etekleri alevlere teslim Şiddetli lodos yangına müdahaleyi zorlaştırıyor 100 itfaiye eri, 25 arazöz ve AFAD ekipleri yangına müdahale ediyor
YEREL HABERLER Uludağ etekleri alevlere teslim Şiddetli lodos ...
Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 ...
Bursa'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Bursa'da orman yangını (1)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X