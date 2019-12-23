Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

"O benim sünnetim değildi"

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MARMARA Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), şiddetli lodos nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yolaçtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:BUDO:07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)14.25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)İDO07.45 Bandırma Yenikapı Bostancı07.50 Kadıköy Yenikapı Bursa08.30 Bursa Armutlu Armutlu Tatil Köyü Yenikapı Kadıköy09.50 Kadıköy Yenikapı Bursa



BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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