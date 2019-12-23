Teleferikle Uludağ’a çıkacaklara uyarı Şiddetli rüzgar çalışma saatlerini değiştirdi

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine dün hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verilirken bugün içinde bir uyarı daha geldi.

Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00’da açılacaktır. Rüzgarın durumuna göre açılış saati değişiklik gösterebilir. Takipte kalın. " denildi.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:14

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