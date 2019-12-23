İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat
07.45'de BandırmaYenikapıBostancı
07.50'de KadıköyYenikapıBursa,
08.30'da BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy
09.50'de KadıköyYenikapıBursa,
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)
BURSA
23 Aralık 2019 Pazartesi
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