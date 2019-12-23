İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

"O benim sünnetim değildi"

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Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat

07.45'de BandırmaYenikapıBostancı

07.50'de KadıköyYenikapıBursa,

08.30'da BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy

09.50'de KadıköyYenikapıBursa,

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:14

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