Başkan Sertaslan: "Soğutma tesisi 390 bin konutun saate harcadığı kadar su harcayacak"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bir kimya fabrikasının kurmak istediği derin deniz deşarjının saatte 5 bin 500 metreküp su dönüşümü yapacağını ifade ederek, bunun 396 bin konutun bir saatte harcadığı suya denk geldiğine dikkat çekti.

Gemlik'te bir kimya firmasının kurmak istediği 'derin deşarj soğutma' tesisi için Gemlik Kent Konseyi ve Gemlik Duyarlılılık Derneği öncülüğünde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda STK, dernek, su ürünleri kooperatifi ve balıkçı katıldı. Soğutma tesisinin vereceği zararlara değinilen toplantıda Gemlik Körfezi'ndeki canlı yaşamının tehlikede olduğu belirtildi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, derin deniz deşarjının tehlikelerinden bahsederken, Gemlik'te yatırım yapılmasına ve katma değer sağlayacak fabrikalara kesinlikle karşı olmadıklarını belirtti. Kimya sanayi fabrikasının çevresel etki değerlendirme toplantısını yaptığı yere dikkat çeken Başkan Sertaslan, "Çevresel etki değerlendirme toplantısı biz göreve gelmeden önce ilçemiz sınırları içerisinde kuş uçmaz, kervan geçmez yerde ve sadece meslek erbaplarının gittiği serbest bölge civarındaki tır kooperatifinde yapılmış. Kenarda köşede yapılan böyle toplantıların sonunda ben iyi bir şey çıktığını hiç görmedim" dedi.

Sertaslan, bahsi geçen kimya fabrikasının derin deniz deşarjının saatte 5 bin 500 metreküp su dönüşümü yapacağını ifade ederek, bunun 396 bin konutun bir saatte harcadığı suya denk geldiğine dikkat çekti. Fabrikanın Gemlik Körfezi'nden boruyla filtre içerisinden geçirmek suretiyle suyu soğutacağını belirten Başkan Sertaslan, suyun bırakıldığı yerde 10 derecelik, tüm körfezde ise yaz aylarında bir, kış aylarında iki derecelik su sıcaklığı artışı olacağını, bunun firmanın verdiği ÇED raporunda yazılı olduğunu da sözlerine ekledi. Adı geçen firmanın buna benzer tesislerin daha önce de yapıldığını iddia ettiğini belirten Başkan Sertaslan, "Gemlik Körfezi'nde böyle bir tesisin başka bir örneği yok. Körfezdeki sıcaklık artışından sonra ne olacak? Bu işlerin uzmanı olan hidrobiyolog ziyaretimize geldi. Suyun sıcaklığı arttığı andan itibaren o sıcaklıkta yaşama şansı bulacak olan dominant karakterin geri kalan bütün canlıların yaşamını yok edecek olduğunu ve bunun deniz suyu renginde yoğunluk artışı ile beraber bir koyulaşmaya sebep olacaktır. Gemlik Körfezi; İzmit Körfezi'nin ve Haliç'in 20 yıl önceki hali olabilir. O hidrobiyoloğun bütün tezleri doğru olmayabilir. Bu şirketin ÇED raporunda belirttiği bütün sözler de doğru olabilir fakat bu tesis işletilmeye başlar ise ve şirket değil de biz haklıysak bunu geriye döndürmek mümkün mü sorusuna cevap aramamız lazım" diye konuştu.

Firmanın kurulduğu günden bu yana ilk kez gazetelere tam sayfa ilan verdiğini ifade eden Başkan Sertaslan, "Gemlik kamuoyunun körfeze sahip çıkmazsa ve endişelerimizde haklıysak geri dönülmesi mümkün olmayacak bir süreç çok yakında başlayacak. Eğer kamuoyu ayağa kalkmaz, eğer kamuoyu bu işin karşısında durmazsa başımıza ne geleceğini kestiremeyiz, raporla falan olmaz bu işler. Karadeniz'de var diyorlar, Karadeniz ile Gemlik Körfezi bir mi? Ben elimden ne geliyorsa mücadele etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Balıkların deniz sıcaklığının bir derece artmasıyla bile yer değiştirdiğini ifade eden Gemlik Duyarlılık Derneği Başkanı Cemal Küçük ise, "Gemlik'te balık çeşidi son yıllarda iyice azaldı. Balık çeşidimizi, mikro organik canlılarımızı tehlikeye atıyoruz. Bu firmalara ses çıkarılmadığı için Gemlik’te yaşanan kanser artışına dikkat çekmek istiyoruz. MKS konusunda yakında eylem yapacağız, herkesi de bu eyleme bekliyoruz” dedi.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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