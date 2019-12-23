Bursalı öğrenciler Prag ve Viyana'yı fethetti

Bursalı öğrenciler, 'gezen de bilir okuyan da' öğrenci Kulübü, Prag ve Viyana’ya kültür gezisinde keşfetti.

Nova Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 'gezen de bilir okuyan da' öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen yurt dışı kültür gezisi kapsamında Prag ve Viyana’yı ziyaret etti. Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal, yurt dışı gezilerinin öğrencilerin özgüvenini artırdığına ve yabancı dil konuşma becerilerinin gelişimine katkı sunduğuna dikkat çekti. Canan Topsakal “Öğrencilerimiz gitmeden önce Prag ve Viyana’nın tarihi, mimari yapısı, sanatı ve edebiyatı hakkında ön çalışma yaptı. Bu çalışma ilgili branş öğretmenlerimiz tarafından yapılan bilgilendirme ile pekiştirildi. Prag’da Türkçe bilen rehber eşliğinde gerçekleşen gezide Çeklerin tarihinin yanı sıra Osmanlının Çekler üstündeki etkisi de gözlemlendi" dedi.

Öğrencilerin ünlü yazar Kafka’nın yaşadığı evi ve yazılarına ilham veren mekanları ayrıca Nazım Hikmet’in Prag’da kahve içtiği ve adına şiir yazdığı Slavia Cafe’yi de ziyaret ettiğini ifade eden Topsakal, "Noel pazarları da öğrencilerin farklı bir kültürü tanımalarına katkı sundu. Modern sanat da dâhil olmak üzere çeşitli müzeleri, resim galerilerini ve tarihi ve modern sivil mimari örneklerini gezen öğrenciler Prag’da tarihi ve kültürel mirasın korunduğuna da tanık oldu” diye konuştu.

Viyana’da ise öğrencilerin Bursalı rehber eşliğinde Viyana Üniversitesi’ni ziyaret ederek kabul ve kayıt da dâhil olmak üzere detaylı bilgi edindiklerini anlatan Canan Topsakal, “Öğrenciler Avrupa coğrafyasının kaderini değiştiren Habsburg Hanedanı’na ait Schönbrunn Sarayı’nın yanı sıra Viyana Katedrali ve çevresindeki sarayları, bahçeleri gezdiler ve dünyada kurulan ilk dönme dolabı da ziyaret ettiler” dedi.

Öğrenciler ise geziyi, "Kitaplarda okuduğumuz, filmlerden aşina olduğumuz ülkelere gitmek çok güzel. Prag ve Viyana gibi Avrupa’nın iki önemli kentinin tarihi ve kültürel yapısını görerek, gezerek öğrenmek, okuyarak edindiğimiz bilgileri pekiştirmek ufkumuzu açtı” şeklinde değerlendirdi.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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