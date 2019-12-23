Masa tenisi dört dörtlük

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Masa tenisi dört dörtlük

İHA

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 3.etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap maçları Ankara’da tamamlandı. Mamak Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor birinci gün Trabzonspor’u 42 ve Birevim Masa Tenisi İhtisas takımını 40 mağlup etmeyi başardı. İkinci gün maçlarında Çorum GSK takımını 40 ve Fenerbahçe’yi 41 ile geçen yeşilbeyazlılar oynadığı dört karşılaşmada da galip gelmeyi bildi.
Etap maçlarının ardından sporcuları tebrik eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Metin Biberci zor maçları geride bıraktıklarını söyledi. Maç eksiğiyle dördüncü sırada bulunduklarını belirten Biberci, “Şu anda ilk üç sırada bulunan takımların bizden maç fazlası var. Bu etaba kadar 1 mağlubiyetimiz vardı. Biz 23 puanla dördüncü sıradayız. Sporcularımız Ankara etabında aralarında lider Fenerbahçe’de olmak üzere oynadıkları tüm maçları kazandı. Süper Lig’in gizli lideriyiz. 25 Ocak’ta başlayacak Adana etabında maçlarımızı kazanıp liderliğe demir atmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş her fırsatta bize desteğini gösteriyor. Bu desteğe layık olabilmek adına takımımız çok iyi sıkı çalışıyor. Daha önümüzde uzun bir yol var. İnşallah takımımızla Bursa’ya önemli başarılar kazandıracağız” diye konuştu.

BURSA

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kızılay'ın sevgi eli Büyükorhan'a da değdi
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ın sevgi eli Büyükorhan'a da değdi
Düğüne 1 gün kala nişanlısını öldüren sanık için ömür boyu hapis istemi
YEREL HABERLER Düğüne 1 gün kala nişanlısını öldüren sanık için ömür ...
Yıldırım'dan Sarıkamış'a ağıt
YEREL HABERLER Yıldırım'dan Sarıkamış'a ağıt
Fişe takılı unutulan çay ocağı iş yerini küle çevirdi
YEREL HABERLER Fişe takılı unutulan çay ocağı iş yerini küle çevirdi
Motosiklet kazada parçalara ayrıldı: 2 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet kazada parçalara ayrıldı: 2 kardeş ...
Bursalı öğrenciler Prag ve Viyana'yı fethetti
YEREL HABERLER Bursalı öğrenciler Prag ve Viyana'yı fethetti
Başkan Sertaslan: "Soğutma tesisi 390 bin konutun saate harcadığı kadar su harcayacak"
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan: "Soğutma tesisi 390 bin konutun ...
Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyorlar Yaş 70, ama iş bitmemiş
YEREL HABERLER Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye ...
"Rauf Denktaş'ın yeğeniyim" dedi, paraları alıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER "Rauf Denktaş'ın yeğeniyim" dedi, paraları alıp ...
İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
YEREL HABERLER İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklara uyarı Şiddetli rüzgar çalışma saatlerini değiştirdi
YEREL HABERLER Teleferikle Uludağ’a çıkacaklara uyarı Şiddetli ...
Hurdalıkta başlayıp ve 2 fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Hurdalıkta başlayıp ve 2 fabrikaya sıçrayan yangın ...
Bursa'da korkutan yangın, 3 fabrika küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan yangın, 3 fabrika küle döndü
Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı
YEREL HABERLER Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç ...
İznik Gölü’ndeki sazlık yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER İznik Gölü’ndeki sazlık yangını kontrol altına alındı
Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal ...
Bursa´da sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Bursa´da sazlık alanda yangın
İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
YEREL HABERLER İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
Sazlık yangınında mandalar telef oldu
YEREL HABERLER Sazlık yangınında mandalar telef oldu
Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu
"Güçlü aile güçlü gelecek" Eğitim Bir Sen Bursa 1 no'lu şube başkanı Ramazan Acar: "Çocuklarımız sadece okulda öğrenmiyor. Evde anne ve babalarını da örnek alarak karakter yapılarını oluşturuyor"
YEREL HABERLER "Güçlü aile güçlü gelecek" Eğitim Bir Sen Bursa 1 ...
İnegöllüler Doğu Türkistan için yürüdü
YEREL HABERLER İnegöllüler Doğu Türkistan için yürüdü
Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını
YEREL HABERLER Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını
Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X