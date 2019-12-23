Olimpiyat yolunda önemli madalya

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcusu Naime Yılmaz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından olan ‘Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası’nda üçüncü oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun Keçiören’deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde ev sahipliği yaptığı turnuva 1922 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. 37 ülkeden 231 sporcunun 5 kategoride madalya mücadelesi verdiği turnuva da Badminton Türk Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Tek Kadınlar kategorisinde Milli Takım adına mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Naime Yılmaz da, ortaya koyduğu güzel performans ile üçüncü oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası olması açısından büyük önem taşıyan turnuvada bronz madalyanın sahibi olan Naime Yılmaz, elde ettiği başarı ile Badminton Türk Milli Takımı’nın olimpiyat hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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