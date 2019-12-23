5 binde 1 görülen rahatsızlık ile savaşan minik Deniz Bursa'da hayata tutundu

Bağırsaklarda ters dönme ile birlikte dışkı yapamama olarak bilinen ‘hirschsprung’ hastalığına yakalanan Deniz bebek, başarılı bir ameliyatla Bursa'da hayata tutundu. 5 binde 1 görülen rahatsızlıktan tek seansta bebekleri kurtulan anne ve baba, emeği geçenlere teşekkür etti.

Meral ve Metin Kızmaz çifti bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Deniz bebekte ortaya çıkan bağırsak dönme hastalığı mutluluklarına gölge düşürdü. Deniz bebeğin doğduktan sonra kusma ve karın şişliği şikâyetiyle takip edildikten sonra cerrahi işlem için 4 günlükken hastaneye sevk edildiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, “Deniz bebek, ilk geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Yaptığımız tetkikler sonucu acil operasyon kararı aldık. Hastamıza ‘hirschsprung’ teşhisi koyduk. Bağırsaklarda ters dönme dediğimiz yanlış dizilim söz konusuydu. Biz ilk ameliyatta bu sorunu çözdükten sonra Hirschsprung hastalığının teşhis koyup tek seansta ameliyatı yapmayı kararlaştırdık. Normal şartlarda 3 seansta yapılabilecek bir ameliyatı tek seansta 4 saat süren bir operasyonla hastanemizde gerçekleştirmeyi başardık. Hastamız sağlığına tamamen kavuştu ve hemen ağızdan beslenmeye de başladı. Kalın bağırsağın çalışmaması durumu olarak özetlenebilecek olan Hhrschsprung, 5 binde 1 görülen bir hastalık. Bağırsaklarda yanlış dizilimi ile olma olasılığı çok çok daha nadir görülen bir durum” dedi.

Yapılan tetkiklerde kalın bağırsağın yüzde 80’inin çalışmadığını gördüklerini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Güngör, “Çocuk Cerrahisi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım ekibimizle el ele vererek başarılı tabloyu elde ettik. Normalde bu tür vak'alarda önce bağırsak açılıyor, hasta 6 ay ya da 1 yıl bu şekilde yaşıyor. Daha sonra bağırsak ameliyatı yapılıyor, ardından açılan kalın bağırsak tekrar kapatılıyor. Yani normalde 34 seansta gerçekleşen bir süreç. Ama biz bunu tek seansta başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Bebeğin anne ve babası ise, “Doğduktan sonra beslemeye başlamıştım, mama verdik, ama kustu. Sürekli kusunca ve karnı da şişince yoğun bakıma alındı. Sağolsun Doktor Ahmet Güngör ve ekibi çocuğumuzu sağlığına kavuşturdu. Yemesi de kilosu da çok iyi çok şükür. 45 gün sonra evladımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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