200 öğrenci birinci olabilmek için ter döktü

Özel Teknoloji Fen Koleji, '20192020 Bursa Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Özel Teknoloji Fen Koleji’nde gerçekleşen turnuvaya, 1012 yaş öğrencileri katıldı. 6 kategoride yaklaşık 200 öğrenci, tüm gün süren turnuvayı heyecanla tamamladı. Öğrencilerle beraber velilerini de ağırlayan Özel Teknoloji Fen Koleji öğretmenleri ve öğrencileri, böyle kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Federasyon tarafından sunulan teşekkür plaketini alan Ortaokul Müdürü İsmail Hacıoğlu, "Akademik başarı dışında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da başarılı olmalarından büyük mutluluk duyduklarını" dile getirdi.

Turnuva sonrasında Türkiye Satranç Federasyonu hakemleri tarafından verilen puanlar doğrultusunda, öğrencilere dereceleri ve masa dereceleri açıklandı. Dereceye giren 18 öğrenciye günün anısına özel Teknoloji Fen Koleji tarafından hazırlanan kupalar ve madalyalar takdim edildi.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.