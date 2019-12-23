Lodos ağacı kökünden söktü 

"O benim sünnetim değildi"

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- BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos, ağacı kökünden söküp devirdi, mezarlar zarar gördü.

İnegöl ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, Hastane Mezarlığı'ndaki dev ağacı kökünden söküp devirdi. Devrilen ağaç mezarlara zarar verdi. Yetkililer daha sonrasında bölgeye gelerek ağacı kaldırdı. Bursa'nın genelinde hissedilen lodosa ilişkin de vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı.



BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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