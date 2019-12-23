BUÜ öğrencileri yenilenebilir enerjiyi masaya yatırdı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (IEEE), Yenilenebilir Enerji konulu seminer düzenledi. Sektörün uzmanlarının katıldığı programda görüşlerini aktaran gençler, 2023 yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

BUÜ IEEE öğrencileri tarafından Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Semineri’ne SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin Direktörü Değer Saygın, SIEMENS Gamesa Ticarî Satış Müdürü Selmin Eren, BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit ve EKORE Group CEO’su Serhan Süzer konuşmacı olarak katıldı. Programı çok sayıda öğrenci ve akademisyenler ilgiyle takip etti.

IEEE Topluluk Başkanı Ahmet Yılmaz, “Topluluk olarak sosyal ve bilimsel projeler yaparak her yıl binlerce üniversite öğrencisinin gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yenilenebilir Enerji Semineri de bu katkıların bir parçası oldu. Konuşmacılar, katılımcı arkadaşlarımın sorularını cevaplayarak cesaretlerini arttırdı. Yenilenebilir enerji alanına ilgi gösteren bu arkadaşlarımızın gelecekte ülkemiz için çalışarak artan enerji ihtiyacına çözüm bulacak çalışmaları yapmak istemeleri bizleri daha çok motive etti. Bu alanda ki çalışmalarımızı gelecek dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Güz dönemi itibari ile 4 teknik projeye başladıkları bilgisini veren Ahmet Yılmaz, “Bunlardan bir tanesi kendi fikrimiz olan MİGMA ve Teknofest için hazırladığımız SİHA, ROKET ve OTONOM ARAÇ projeleridir. Gerek yapmış olduğumuz teknik projeler gerek sosyal projelerin birçok destekçisi oluyor fakat almış olduğumuz destekler maalesef yeterli seviyede olmuyor. Bursa sanayiinden bu konuda daha fazla destek almak ve yürütmekte olduğumuz projeleri çok daha ileriye taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik koordinatörleri Firdevs Merve Bulut ve Mert Özkan da yenilenebilir enerji üzerine gerekli önem ve özveriyi göstererek çalışmak, gelişmek ve bu alanda öncü olabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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