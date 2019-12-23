AK Parti kadın kolları buluştu

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları tarafından “Mahalle Başkanları İstişâre Toplantısı” düzenlendi.

Merinos AKKM’deki toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Gören Bölük ve Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin de katıldı. AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişâre Toplantısında Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Gören Bölük ve AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu’ndan oluşan bir divan kuruldu. Oluşturulan divan soruları cevaplandırarak, sorunları ve önerileri genel merkeze ulaştırmak için kayıt altına aldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kadın Kollarının AK Parti’nin kuruluşundan itibaren önemli roller üstlendiğini kaydederek, “18 yıllık hikâyenin en önemli aktörlerinden biriyiz. Kadın Kolları olarak liderimizin yanındayız. Elimizden geldiğince her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. AK Parti ülkemizin teminatı. Cumhurbaşkanımız, kadınları siyasete ve sosyal hayatın içine kazandırmaya çalışan bir zihniyetle hareket etti. Bizler kadın kolları olarak, her zaman mahalle mahalle gezen, iyi günde kötü günde insanımızın yanında olan gönüldaşlarız. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ medeniyetinin temsilcileri olarak, ecdâdımızdan aldığımız bu terbiyeyle kapı kapı ziyaretlerimize devam ediyoruz” dedi.

toplantıda kadınlara seslenen AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, “Bizler de bu ülkeye, bu şehre sevdalı, bu kutlu davanın kadın bekçileri olan AK Parti Kadın Kolları Teşkilatlarıyız. Bizler, dünyadaki haksızlıklar üzerine kurulmuş hâkim düzenin değiştiği, muhtemelen tarih sayfalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilecek bir zamana ve olaylara tanıklık eden, hak değerler uğruna dünyaya gerektiğinde meydan okuyan bir liderin yanında ve arkasında durarak; inşallah bizden sonrakilere ‘Bizim de çorbada bir tuzumuz oldu.’ diyebilmenin haklı gururuna erişecek olan AK Kadınlarız” dedi.

Salondaki kadınlara siyasette olan katkıları, dik duruşları için teşekkür eden Kapıcıoğlu, “Bu salondaki bütün arkadaşlarım gibi 81 ildeki tüm AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarındaki kadınlara ‘Diklenmeden dik durma’ telkinini vererek, daha kaliteli siyaset yapmamıza öncü ve örnek olarak, siyasetteki kadın sayısını arttırmak için ‘Ben’ değil ‘Biz’ gerçeği ile siyaset yapmanın doğruluğunu, verdiğiniz mücadele ile bizlere hep hatırlatarak; Kadın Kolları Teşkilatlarını, liderlik tarzınız, verdiğiniz görevler ve bizden beklentilerinizle daha nitelikli, bölgesinde daha sözü dinlenir ve içindeki amatör ruhu ve heyecanı kaybetmeden daha profesyonel ve ayakları daha güçlü yere basan kadınlara dönüştürdüğünüz için ve bütün bunları bizlere en çok örnek olan özelliklerinizle zerafetiniz, doğruluğunuz, hoşgörünüz, disiplininiz, adaletiniz, dik duruşunuz ve bir anne gibi sevip kucaklayarak yaptığınız için tüm Bursa Kadın Kolları Teşkilatları ve şahsım adına size teşekkür ediyor, gönülden şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Lütfiye Selva Çam toplantısı sonrası AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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