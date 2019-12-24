Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, Avarlar Kavşağı'nda trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde meydana geldi. Mirza Mehmet Ç. (52) idaresindeki 16 AFH 723 plakalı otomobil, "dur" levhası olmasına rağmen dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyince Ertuğrulgazi Caddesi'nden gelip belediye istikametine gitmekte olan Ümit G. (42) idaresindeki 16 PB 460 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan çekici yardımı ile hurdaya dönen otomobil yoldan kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası trafiğe kapanan kavşak araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.

BURSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.