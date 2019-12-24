Torunu için yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor Mini ama 100 kiloluk insanı bile taşıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde döşeme ustasının yaptığı mini koltuklar büyük rağbet görüyor.

İnegöl’ün en eski döşeme ustalarından 61 yaşındaki Sabri Beken, Büyük Sanayi Tepe Sokaktaki imalathanesinde üretim yapıyor. Beken, torunu ”Dede bana koltuk yapar mısın” deyince, hiç düşünmeden bu işe soyunduğunu söyledi. İnegöl’de 50 yıldır koltuk döşemeciliği yaptığını belirten Sabri Beken, ”Çıraklık, kalfalık ve ustalık derken dükkan sahibi oldum. Yaklaşık bu işi 50 yıldır yürütüyorum. Emekli olduktan sonra ne yapacağımı kara kara düşünürken, torunumun bu fikri ortaya atmasından sonra mini koltuk yapmaya başladım. İlk önce torunuma yaptım. Daha sonra torunumun arkadaşları da istedi. Şimdilerde mağazalar, evler ve küçük ofislere siparişler alıyorum. Tamamı kayın ağacından ve oldukça sağlam bir koltuk. 100 kiloluk insanı taşıyabilir” dedi.

BURSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.