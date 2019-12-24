Bursa'da trafik resmen durdu Bursa'da sağanak yağışa bozulan trafik lambaları eklenince öğrenciler okula çalışanlar işlerine geç kaldı

Bursa'da sağanak yağış sabah saatlerinde trafiği kitledi. Trafik lambalarının da lodostan dolayı bozulmasının ardından öğrenciler okula, çalışanlar işlerine geç kaldı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağışa lodostan dolayı bozulan trafik lambaları da eklenince trafik resmen durdu. Öğrenciler okula, çalışanlar ise işlerine bir saati aşkın süre geç gitmek zorunda kaldı.

Kitlenen trafiğe tepki gösteren vatandaşlar 155 polis imdat hattına şikayet yağmuruna tuttu. Bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki göstererek bir saattir yolda olduklarını işe ve okula geç kaldıklarını belirtti.

BURSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

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