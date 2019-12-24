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Bebeğin ailesiyle göz teması kuramamasının birçok sebebi olabilir

İHA

Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Ömer Faruk Tabar, ailelerin çocuklarıyla göz teması kuramamasının birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğini söyledi.

Bebeğin ailesiyle göz teması kuramamasının birçok sebebi olabilir

Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Ömer Faruk Tabar, ailelerin çocuklarıyla göz teması kuramamasının birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğini söyledi.
Yeni doğan bebeklerin göz kontrollerinin önemine değinen Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Ömer Faruk Tabar, 1 ayını dolduran bebeklerin anne ve aileleriyle göz teması kurmaya başladığını söyledi. Tabar, “Gelecekte dünyamızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın ilk göz sağlıkları çok önemlidir. Çocukların ilk göz muayenelerinde doğumsal sorunların erken teşhisleri, erişkinlerden daha önemlidir. Çünkü bu sorunlar ileride çocukların görmelerinde geri dönüşü olmayan sıkıntılar ortaya çıkarabilir. İlk göz muayenesi 3’üncü ayını doldurduğunda yapılmaktadır. Bu dönem içerisinde yapılan muayenede çocuklarda herhangi bir bozukluk tespit edilmediği takdirde, 1 yıl sonra tekrar muayene edilmesi önerilmektedir. Çocuklar 1 ayını doldurduğunda genellikle anneleriyle göz temasında bulunmaya başlarlar. Bir anne çocuğu ile göz temasını iyi kuramadığını tespit ettiğinde en kısa sürede bir uzmana başvurması gerekmektedir. Göz teması kuramamasında birçok sebep vardır” dedi.
Çocuğun gözündeki şekil değişikliğinde göz kapağı düşüklüğü olabileceğini belirten Tabar, “Bunun hemen müdahale ile kaldırılması gerekmektedir. İleride göz tembelliğine sebep olabilmektedir. Şekil değişikliğinde şaşılık da olabilir. Renk değişikliğinde ise, katarak sorunu ortaya çıkabilir. 3’üncü ayda şaşılık varsa, periyodik olarak çocuğun takip edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çocuklar yüksek hipermetrop ile doğabilir. Bunların sıkı bir takip ile 1 yaşına kadar düştüğünü gözlemlemekteyiz. 1,5 yaşından sonra ise gözlük ile tedavi edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

BURSA

24 Aralık 2019 Salı

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