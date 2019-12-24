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Jang: “Türk askerinin fedakârlığı sayesinde Kore’nin özgürlük ve demokrasisi korundu” Kore ...

İHA

Jang: “Türk askerinin fedakârlığı sayesinde Kore’nin özgürlük ve demokrasisi korundu” Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Kore gazileriyle buluştu

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Türk askerinin fedakârlığı sayesinde Kore’nin özgürlük ve demokrasisinin korunduğunu söyledi.
Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Bursa’da yaşayan Kore gazilerine teşekkür faaliyeti düzenledi. Programa Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve gaziler ile yakınları katıldı. Türk ordusunun Kore savaşının başlamasından dört gün sonra 29 Haziran 1950’de Birleşmiş Milletler dahilinde savaşa katılma kararı aldığını dile getiren Jang, “Uzak ve yabancı bir diyar olan Kore’ye giden Türk ordusu Birleşmiş Milletler güçleriyle batı cephesindeki Gunuri ve Greumyangjangri muharebelerinde büyüleyici bir mücadele gösterdi. Türkiye, savaşa birlik gönderen 16 Birleşmiş Milletler ülkeleri arasında 966 şehit, bin 155 yaralı ve 244 mahkum vererek Amerika’nın ardından bizim için en çok kayıp veren ülke oldu. Türk askeri, Kore’nin barışı için herkesten daha cesurca savaşmış ve asıl hayatlarını bizler için feda etmiştir” dedi.
Türk askerinin fedakârlığı sayesinde Kore’nin özgürlük ve demokrasisinin korunduğunu anlatan Jang, “Bu fedakârlık Kore’nin hızla dünyanın güçlü ekonomileri arasına girmesinde ön ayak oldu. Bugün Kore ile Türkiye arasındaki ilişkilerimiz her zamankinden daha iyi ve gelecekte bu ilişkilerimiz daha da güçlenecektir.2018 yılı itibariyle ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 7,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye’yi ziyaret eden Korelilerin sayısı geçen yıl 160 bin iken bu sayının 2019 yılı itibariyle yüzde 25’lik artışla 200 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. 160’tan fazla Kore şirketimiz Türkiye’nin her yerine ulaşarak iki ülkenin ortak gelişimi için çalışmaktadırlar” diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, “Dost ve kardeş Kore Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimiz ülkemizin Kore Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak tanımasıyla başlamıştır. Türkiye ve Güney Kore arasında 25 Haziran 1950 yılında başlayıp, 27 Temmuz 1953’te sona eren savaşın ardından oluşan dostluk 1957’de diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla da devam etmiştir. Türkiye, Kore savaşına 21 bin 212 asker göndererek 16 ülke arasında dördüncü sırada yer almıştır. Kore’den dönen gazilerimizin bir kısmı kendilerini Koreli diye adlandırmaya başlamıştır. Hayatlarını kaybettikten sonra mezar taşlarına Koreli yazılmasını vasiyet etmişlerdir. Bazı gazilerimiz hayatta iken açtıkları iş yerlerine Koreli diye isimler verdi. Ülkemizde Koreli kardeşlerimize karşı olan sempatinin ana mimarı Kore gazilerimizdir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Kore gazisi Şevket Günaydın, yazdığı şiiri okudu. Daha sonra Jang, gazilere bağışlanması üzerine derneğe 3 akülü tekerlekli araba hediye etti.

BURSA

24 Aralık 2019 Salı

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