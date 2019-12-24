Bisikletli gaspçı kamerada 11 günde 7 gasp yaptı, adliyeye götürülürken hüngür hüngür ağladı Bisikletli gaspçı: "Eşime ve aileme yardım için yaptım, mağdurlardan özür dilerim"

Bursa'da 11 gün içerisinde 7 cep telefonu ile 1 cüzdanı gasp eden ve 1 otomobilin çalınması olayına karışan bisikletli gaspçı, güvenlik kameraları incelemesinin ardından Bursa polisinden kaçamadı. Gaspçının saklandığı eve baskın yapan ekipler, bisikletli gaspçıyı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli, "Eşime ve aileme yardım etmek için yaptım, mağdurlardan özür dilerim çok pişmanım" diyerek hüngür hüngür ağladı.

Bursa'da Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 11 gün içerisinde 7 cep telefonu ile 1 cüzdanı gasp ederek 1 otomobilin de çalınması olayına karışan şüpheli polisten kaçamadı. Bursa'da çeşitli zamanlarda gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ve Güven Timlerine bağlı ekipler, olayların yaşandığı çeşitli yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek bisikletli gaspçının M.T. (36) olduğunu tespit etti. M.T.'yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.



Ruhsatsız tabanca ve gasp edilen telefonlarla birlikte yakalandı

Operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 eve yaptıkları baskında M.T.'yi 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet çalıntı telefon ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca yapılan baskında M.T.'nin yanında bulunan S.G isimli kadının çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. M.T. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, burada verdiği ifadede daha önce çaldığı otomobilin yerini de söyledi. Yapılan işlemlerin ardından emniyete çıkartılan zanlı, "Eşime ve aileme yardım etmek için yaptım, mağdurlardan özür dilerim çok pişmanım" diyerek hüngür hüngür ağladı.



Bisikletli gaspçı güvenlik kamerasında

Sokak üzerinde bulunan kadınları gasp ederek kaçan şüpheli çevrede bulunan güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde zanlı, bisikletle kadınları takip ettikten sonra arkalarından telefonlarını gasp ederek kaçıyor.

BURSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.