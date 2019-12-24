Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, camiye gitmek için evinden çıkan İsmail Yavaş'a (78), yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Yavaş, hastaneye kaldırılırken, sürücü olayın şoku ile baygınlık geçirdi.

Kaza, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Saat 15.30 sıralarında, ikindi namazı için camiye gitmek isteyen İsmail Yavaş (78) evinin önündeki yoldan geçmek istedi. Ancak Murat Durmuş (42) idaresindeki 16 FZ 272 plakalı hafif ticari araç, Yavaş'a çarptı. Başından yaralanan İsmail Yavaş, olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sürücü Murat Durmuş ise polis tarafından ifadesi alındığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Kazanın şoku ile baygınlık geçirdiği belirlenen Durmuş, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BURSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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