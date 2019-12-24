Efeler tur peşinde

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında 26 Aralık Perşembe günü İnegöl Belediyespor’u konuk ediyor.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi’nde ilk devreyi 6.sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kupa Voley birinci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor’u ağırlayacak. İlk maçta 31 mağlup olan Büyükşehir’in Efeleri, ikinci maçın ardından tur atlamak istiyor.

İnegöl’de oynanan ilk karşılaşmada 31 kaybettiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Fazıl Demirci, Bursa’da oynanacak maçın sonunda tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi. Hüseyin Koç’un sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini belirten Demirci; “İki Bursa ekibinin keyifli mücadelesi olacak. İlk maçımızı 31 kaybettik. Kaptan Hüseyin Koç’un sakatlığı takımı olumsuz etkiledi. İnegöl’de istediğimiz mücadeleyi veremedik. Rakibimize karşı tutuk oynadık. Şimdi tamamen maçı kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız hazır. Ben takımıma inanıyorum. Onlar birçok zoru başardılar. Öncelikli hedefimiz maçı 30, ya da 31 kazanmak ve altın sete taşımak. Sonrasında ise altın seti de kazanarak tur atlamak. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Bütün voleybol severleri Cengiz Göllü Voleybol Salonu’na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Maça gel, fotoğraf çek, forma kazan

Yeşilbeyazlıların 26 Aralık Perşembe saat 19:00’da oynayacağı İnegöl Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip edenler forma kazanma şansı yakalıyor. Bunun için yapılması gereken, sporseverlerin maç içinde çektikleri fotoğrafları Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmaları. Maçın ardından yapılacak kura çekimi ile forma sahibini bulurken, kazanan isim kulübün sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

BURSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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