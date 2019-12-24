Bursa’da fuhuş operasyonu

Bursa'nın mustafekemalpaşa ilçesinde fuhuş yaptırdığı tespit edilen iki kişi yakalandı.
Emniyet tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde geçtiğimiz gün yapılan çalışmalarda M.S. ve C.S. isimli şahısların fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu mağdur kadınların fuhşa zorlandığı öğrenilirken, M.S. ve C.S. hakkında tahkikat başlatıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanırken, yabancı uyruklu kadınlar da sınır dışı edildi.
BURSA
24 Aralık 2019 Salı
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