Mustafakemalpaşa’da kaçak içkiye suçüstü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir araçta bulunan kaçak içkilere el konuldu.

Asayiş ekipleri bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda, gizli bir bölmeye zulalanan kaçak içkilerin ilçeye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. R.D. isimli şahıs yakalanırken, araç ve içkilere el konuldu. Bandrolsüz ve faturasız 18 adet 70 cl CHI VDS Regal marka kaçak içki adlî mercilere teslim edildi. R.D. hakkında ise soruşturma devam ediyor.

BURSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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