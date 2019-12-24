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6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası talebi

İHA

Bursa'da aracıyla 6 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan sürücü hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasında 25 yıl hapis cezası talep etti. Sanık avukatı ise, müvekkilin taksirle ölüme sebep olmak suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası talebi

Bursa’da aracıyla 6 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan sürücü hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasında 25 yıl hapis cezası talep etti. Sanık avukatı ise, müvekkilin taksirle ölüme sebep olmak suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Haziran ayında Yıldırım Samanlı Mahallesi’nde 2 çocuk annesi Hülya A. (43), 16 SHE 62 plakalı aracı ile 6 yaşındaki Azer Şenol’a çarptı. Çocuğun anne babası ve babaannesinin aracın hareket etmesini engellemek için koşar adımlarla ilerlemesi üzerine panikleyen sürücü, tekrar hareket ederek çocuğun üzerinden geçti. Küçük çocuk hayatını kaybederken, sürücü ise tutuklandı.
Hülya A. hakkında ‘çocuğu muhtemel kasıtla öldürmek’ suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmaya kazada ölen Azer Şenol’un annesi Songül ile babası İrfan Şenol ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Bir teyzeyi ziyarete gitmiştim. Aracımla köşeyi döndüm. 1020 metre gittikten sonra insanlar sandalye ile bana hücum ettiler. Daha sonra aracımla ilerleyip köşeyi dönünce eşimi aradım. Evde eşimle konuştuktan sonra polise gittik. Ben dur kalk yapmadım. Benim de çocuklarım var, böyle bir şey niye yapayım?” dedi.
Sanığın ölen çocuğun ailesinden özür dilemesi üzerine, anne Songül Şenol, “Benim çocuğum öldü. Ne özrü?” diyerek tepki gösterdi.
Mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın, “çocuğu muhtemel kasıtla öldürmek” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı Hakan Gündoğdu ise, müvekkilinin kullandığı aracın şoför mahallindeki koltuğa oturduğunda 1.50 santim boyu olması sebebiyle görüş açından çocuğu göremediğini belirterek, “Kaza sırasında çocuğun üzerinden geçmiş ise, çocuktan akan kanın olay yerinde ve lastiğinde bulunması gerekirdi. Kendisine plastik sandalyeye ile saldırıldığında paniğe kapılarak olay yerinden ayrılmış ve ilerleyen saatlerde polise giderek teslim olmuştur. Kazanın taksirle ölüme sebep olmak şeklinde değerlendirilmesini ve tahliyesini talep ediyoruz” dedi.
Mahkeme heyeti, Hülya A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BURSA

24 Aralık 2019 Salı

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