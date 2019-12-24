Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tabancayla ateş açıp gelininin yaralanmasına, dünürünün de hayatını kaybetmesine sebep olan şahıs 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Nisan 2017 tarihinde, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. Niyazi B, oğlu İbrahim ve gelini Leyla B'nin evine geldi. Evde gelini Leyla B. ile aralarında çıkan tartışmada taraflar İnegöl Polis Merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldaki ifadelerinin ardından evlerine dönen şahıslardan Niyazi B, silahını alıp evinden çıkarak oğlu İbrahim ve gelini Leyla B'nin evine geldi. Yeniden eve gelen Niyazi B, burada gelini Leyla B. ve babası Ali Osman Ş'yi tabancayla vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Osman Ş, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olaydan hemen sonra tabanca ile birlikte yakalanan Niyazi B. ile gelini Leyla B. gözaltına alındı. Gelinin yaralanmasına, dünürünün ölümüne sebep olan Niyazi B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelini Leyla B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık Niyazi B, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanığa kasten adam öldürmeden 25 yıl, kasten öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay ve ruhsatsız silah taşımadan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 34 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

BURSA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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