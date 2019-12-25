Hayvanseverlerden Mustafakemalpaşa’ya tam puan

Mustafakemalpaşa’da tüm zorluklara rağmen sokak hayvanları için yapılan çalışmalar hayvanseverlerin yüzünü güldürüyor.

'Huzurun Tatlı Şehri' sloganını Mustafakemalpaşa’da hayatın her alanında ve tüm kesimlerinde hayata geçirmek isteyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve ekibi, özellikle coğrafi büyüklük sebebiyle yeterli hizmeti alamayan sokak hayvanları için özel gayret sarf ediyor. İşe Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni modernize ederek başlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, bir yanda etap etap yenileme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da ücra noktalardaki sokak hayvanları için yemleme yapıyor. Özellikle hayvan dostlarıyla örnek bir işbirliği ve dayanışma sergileyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği ile yapılan protokolle birlikte sevimli dostlara daha korunaklı yuvalarına kavuşturdu.

Barınağın modernize edilmesi, hijyen ve sağlıklı barınma koşulları, tedavi ile yemleme gibi dikkat çeken çalışmaları inceleyen hayvan dostları, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin yaşadığı büyük değişim ve dönüşüme kendileri tanıklık etti. Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne çalışmalarından dolayı tam not veren hayvanseverler, ilçe halkını da Yuvaya Dönüşen Plastikler´projesine plastik kapaklarla destek olmaya çağırdı.

BURSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:46

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