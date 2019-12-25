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Üniversiteli gençler, engelli çocuklara suda umut aşılıyor

DHA

BURSA Uludağ Üniversitesi Su Altı Topluluğu (USAT) öğrencileri, gönüllü olarak fiziksel ve zihinsel engelleri olan 30 çocuğa yüzme eğitimi veriyor. İlk kez suya girdiklerinde mutlulukları yüzlerinden okunan engelli çocuklar, yüzerek özgüven kazanıyor.

BURSA Uludağ Üniversitesi Su Altı Topluluğu (USAT) öğrencileri, gönüllü olarak fiziksel ve zihinsel engelleri olan 30 çocuğa yüzme eğitimi veriyor. İlk kez suya girdiklerinde mutlulukları yüzlerinden okunan engelli çocuklar, yüzerek özgüven kazanıyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi Su Altı Topluluğu, 15 yıldır engelli bireylerin suyla tanışıp yüzebilmeleri için 'Dalmak Özgürlüktür' projesini yürütüyor. Bu yıl üniversiteli onlarca öğrenci, kentin çeşitli yerlerinden gelen engelli çocuklara yüzme eğitimi veriyor. Yüzlerce engellinin suyun iyileştirici özelliğinden faydalanmasını sağlamayı hedefleyen üniversiteli gençler, aynı zamanda onların havuzda sosyalleşmelerini de sağlıyor.
Bu projenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten BUÜ Su Altı Topluluğu Başkanı Buğra Gezgin, "Her sene öğrencilerle beraber gerek sosyal farkındalığı insanlara aşılamak, gerekse engelli kardeşlerimizle iletişimlerini sağlamak adına biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu projede engelli çocuklarla dalış ve yüzme çalışmaları yapıyoruz. Onları sosyal hayata kazandırmak ve onların da bizden farklarının olmadığını onlara göstermek için bu projeyi yapıyoruz. Engelli çocukları suya sokmadan önce onlarla birkaç gün vakit geçirerek, onların güvenini kazanmayı sağlıyoruz. Daha sonra bir süre suya girmeden suyun başında spor faaliyetlerimiz devam ediyor. En son aşama olarak havuza giriyoruz. Engelli çocukların yüzmesi ve kendilerini geliştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
'BİZİM AMACIMIZ ENGELLİ ÇOCUKLARI MUTLU EDEBİLMEK'
Engelli bir çocukta yüzme eğitiminden sonraki değişimi anlatan BUÜ Su Altı Topluluğu üyesi ve yüzme eğitmeni Billur Kaplan, "Bu projedeki amacımız engelli çocukları mutlu edebilmek. Ben bu projede beyin felci geçirmiş ve vücudunu oynatamayan Yağmur ile ilgileniyorum. Konuşma yetisi yok ve ilk başta tanıştığımızda bana duygularını belli edemiyordu. Fakat Yağmur ikinci gün havuza geldiğinde resmen gözlerinin içinin güldüğünü, suya sokarken hakaret edememesine rağmen mutlu olduğunu fark edebiliyordum. Bizim amacımız engelli çocukları mutlu edip onlarla diyalog kurabilmekti ve bu amaca ulaştığımı düşünüyorum. Ben üniversite son sınıf öğrencisiyim, yoğun olmama rağmen buraya geliyorum. Çünkü mezun olduğunuzda kendinize dersten hariç bir şeyler de katmanız gerekiyor. Final sınavlarımdan kalsam bile şu an içinde olduğum projeye bir daha katılamayacağım için asla pişman olmam" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMIN YÜZEREK ÖZGÜVENLERİ ARTTI'
Engelli iki çocuğunu yüzmeye getiren Özgül Erkuvvet, "Ben bu projeyi 11 yıl önce bir arkadaşımdan duymuştum. `Üniversite öğrencileri böyle güzel proje yapıyor, çocuğunu göndermek ister misin?' dediler. İlk buraya geldiğimde büyük çocuğum havuza girerken küçük çocuğumu havuzun kenarında uyutuyordum. 11 yıldan beri projeye iki çocuğumla beraber katılıyorum. Çocuklarımın yüzmekle birlikte özgüvenleri çok arttı. Buraya gelmeden önce sudan çok korkuyorlardı, ama burada bu korkularını yendiler. Benim oğlum da kızım da yürüyemiyor, ama havuz içinde adım atmaya başladılar. Bizim için inanılmaz değişiklikler var. Üniversiteli öğrencilerin özverili çalışmaları, çocuklarımızla böyle güzel ilgilenmeleri, bizi biraz olsun kendi dünyamızdan uzaklaştırıyor ve sanırım biz bunu seviyoruz" ifadelerini kullandı. 

BURSA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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