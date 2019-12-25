22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü

DHA

-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Doğan Ata (22), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Doğan Ata (22), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Nermin Ata çiftinin 3 çocuğundan en büyük çocukları Doğan'a bir yıl önce rahatsızlanıp gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Doğan Ata, dün aniden fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Ata, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Doğan Ata'nın ölümü, ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. 
Doğan Ata, bugün ikindi vakti Ortaköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

BURSA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yevgen Seleznov: İbrahim Üzülmez bana büyük güven verdi
YEREL HABERLER Yevgen Seleznov: İbrahim Üzülmez bana büyük güven ...
BTSO Başkanı Burkay: “En büyük gücümüz üyelerimizdir”
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay: “En büyük gücümüz üyelerimizdir”
400 bin lira hibe kredi vaadiyle 20 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER 400 bin lira hibe kredi vaadiyle 20 bin TL ...
Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı
Bisiklet sürücüsünü son anda fark etti ama...
YEREL HABERLER Bisiklet sürücüsünü son anda fark etti ama...
Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı Gören yardımına koştu
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı Gören ...
Su gibi aktı gitti Dört yaşındaki ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı Bir yaşındaki Su bebek kurtarılamadı Birinci yaş gününü 3 gün önce kutlamıştı
YEREL HABERLER Su gibi aktı gitti Dört yaşındaki ağabeyi ile aynı ...
Soğuktan ölmek üzere olan şahini böyle kurtardı Yağan aşırı yağmurdan ıslanıp soğuktan ölmek üzere olan kuşu hayatta tuttu
YEREL HABERLER Soğuktan ölmek üzere olan şahini böyle kurtardı Yağan ...
Şehrin göbeğinde korkutan yangın, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde korkutan yangın, 5 kişi hastaneye ...
Genç yaşında kansere yenildi
YEREL HABERLER Genç yaşında kansere yenildi
Üniversiteli gençler, engelli çocuklara suda umut aşılıyor
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler, engelli çocuklara suda umut ...
Hayvanseverlerden Mustafakemalpaşa’ya tam puan
YEREL HABERLER Hayvanseverlerden Mustafakemalpaşa’ya tam puan
Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası
Bursa Büyükşehir’den ‘ihtiyaç sahiplerine’ su jesti İhtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunu yüzde 30 avantajlı fiyatla kullanmasını sağlayan karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den ‘ihtiyaç sahiplerine’ su ...
İbrahim Üzülmez: Taraftarın alkışlaması gereken bir mücadele vermemiz gerekiyor
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: Taraftarın alkışlaması gereken bir ...
İbrahim Üzülmez: "Kendime inanıyor ve güveniyorum" Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Taraftar Bursaspor armasının peşinden geliyor, ne olursa olsun onların alkışlaması gereken bir mücadele vermemiz gerekiyor" "Hatayspor maçını kazanmak istiyoruz"
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: "Kendime inanıyor ve ...
6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası talebi
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü ...
Mustafakemalpaşa’da kaçak içkiye suçüstü
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da kaçak içkiye suçüstü
Bursa’da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Bursa’da fuhuş operasyonu
Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis
YEREL HABERLER Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl ...
Efeler tur peşinde
YEREL HABERLER Efeler tur peşinde
Azer´in kazada ölümünde sanık avukatından 'sürücü boyu' savunması
YEREL HABERLER Azer´in kazada ölümünde sanık avukatından 'sürücü ...
Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi
22 Ülkü Ocağı'nın yöneticilerinden MHP Bursa Teşkilatı'na ziyaret
YEREL HABERLER 22 Ülkü Ocağı'nın yöneticilerinden MHP Bursa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X