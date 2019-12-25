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BTSO Başkanı Burkay: “En büyük gücümüz üyelerimizdir”

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 2019 yılı son meclis toplantısı yapıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, odanın hem bütçesini. hem de gelirlerini 7 yıl öncesine göre büyük ölçüde artırdıklarını belirterek, "Üyelerimizden aldığımız güçle kamu ve uluslararası fonlardan en fazla destek alan kurumlardan birisi olan odamız hayata geçirdiği projelerle Türkiye'ye örnek çalışmaların merkezi haline geldi" dedi.

BTSO Başkanı Burkay: “En büyük gücümüz üyelerimizdir”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2019 yılı son meclis toplantısı yapıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, odanın hem bütçesini. hem de gelirlerini 7 yıl öncesine göre büyük ölçüde artırdıklarını belirterek, “Üyelerimizden aldığımız güçle kamu ve uluslararası fonlardan en fazla destek alan kurumlardan birisi olan odamız hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek çalışmaların merkezi haline geldi” dedi.
BTSO aralık ayı meclis toplantısı oda hizmet binasında gerçekleştirildi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 2019 yılının artan korumacılık politikalarıyla küresel ticarette son 10 yılın en düşük büyüme verilerinin kaydedildiği bir yıl olduğunu söyledi. Ekonomi yönetimi tarafından iş dünyası ile istişâre içinde alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde en kötü dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Burkay, “Harekete geçirilen destek mekanizmaları ve üretime yönelik güçlü adımlar, son dönemde yaşadığımız darboğazdan çıkmamıza ve 2020 yılına yeni umutlarla girmemize imkân sağlıyor” dedi.
İbrahim Burkay, Bursa’nın BTSO liderliğinde gerek katma değerli üretim ve ihracat, gerekse de ekonomisindeki nitelikli dönüşüm çalışmaları sayesinde keskin virajlardan düze çıkmayı başaran öncü şehirler arasında yer aldığını dile getirdi. “2019 yılını iş dünyamıza, Bursa’mıza ve ülkemize karşı üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu lâyıkıyla yerine getirmenin huzuru ile kapatıyoruz” diyen Başkan Burkay, “BTSO çatısı altında 6 yıl önce başlattığımız değişim ve dönüşüm yönündeki çalışmalarımız, yeni ekonominin temelleri doğrultusunda firmalarımıza direnç kazandırırken, ‘kurallara uyan değil, kural koyan bir Bursa’ için güçlü bir temel oluşturduk” diye konuştu.
Başkan Burkay, bu süreçte BTSO’nun hem bütçesini hem de gelirlerini 7 yıl öncesine göre önemli oranlarda artırdığını belirterek, şöyle devam etti:
“2013 yılında 27 milyon TL seviyesinde olan bütçemiz, bugün meclisimizin de destekleriyle iki katından fazla artarak 62 milyon 300 bin TL’ye yükseldi. BTSO’nun en büyük gücü, ülkemizin hedefleri doğrultusunda ortak idealler etrafında bütünleşerek azimle çalışan 43 üyemizdir. BTSO olarak kente kazandırdığımız projelerle Bursa’mızı yeni ekonomi vizyonu doğrultusunda nitelikli dönüşüme hazırlarken gelirlerimizi de yüzde 80 civarında artırmayı başardık. 7 yıl önce 36 milyon TL seviyesinde olan gelirlerimiz, yıl sonunda oda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 64 milyon TL seviyesine ulaşmış olacak. Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçirirken özkaynaklarımızı da etkin ve verimli kullandık. Ürettiğimiz doğru projeler sayesinde Türkiye’de en fazla proje geliştiren, kamu ve uluslararası fonlardan en fazla destek alan kurumların başında geliyoruz.”
Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO çatısı altında yapılan çalışmalara destek sağlayan meclis ve komite üyelerine teşekkür ederek, “Yıl boyunca büyük fedakârlık göstererek çalışmalarını sürdüren yönetim kurulumuza, başkanlık divanımıza, meclis üyelerimize, komite başkan ve üyelerimize, komisyonlarımıza, kadın girişimciler kurulumuza teşekkür ediyorum. 2020 yılının Bursa iş dünyamız için fırsatlar sunmasını diliyorum” dedi.

BURSA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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