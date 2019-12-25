Ekonomide sıkıntılı süreci geride bıraktıklarını belirten Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020’nin daha güzel geçeceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve Haber Müdürü Uğur Uslubaş’ı ağırlayan Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2019 ve 2020 değerlendirmelerinde bulundu. 2019 yılının son çeyreğinin diğer aylara göre moralleri yerine getirdiğini ifade eden Matlı, “Zor durumlardan geçtik. Türkiye dinamik bir ülkedir. Dışarıdan baktığınızda 2 gibi bitecek bir işi, biz artı olarak bitirdik. Biz düşmeyi de kalkmayı da biliriz. Yani Türkiye geçmişten beri krizlerle çalışan bir iş dünyası var. İş dünyası her şartta ayağa kalkabilen, bir iş dünyamız var. Ben büyük resme baktığım zaman, yorgun bir Avrupa var. Üretemeyen ve nüfus artışı olmayan bir Avrupa var. Sosyal refaha ulaştıklarından dolayı da olgunlaşan ama yerinde sayan bir Avrupa var. Zaten ülke ilişkilerine baktığınızda aslında dostluk, kardeşlik yoktur. Ülkelerde ticari menfaat ilişkisi vardır. Türkiye bölgesel bir güçtür. Osmanlı da coğrafya yönetmiş bir ülkedir. Yani bu ülkeyi yok sayıp coğrafi ya da kimsenin bir şey yapma şansı yok” dedi.



"Krizlerle büyüyen bir toplumuz"

Üst üste yaşanan seçimler, değişen başkanlık sistemi, FETÖ operasyonları gibi bambaşka iç odaklarla Türkiye’nin mücadele ettiğini ifade eden Matlı, “Ekonomi ile ilgili geçişleri net yapsaydık, hepsi üst üste gelmeseydi, bence açık ara giderdik. Ancak tüm olumsuzluklara ve uğraşlara rağmen, göstergelerin bundan sonra iyi olacağını gösteriyor. Türkiye’deki yapı 2020’de bundan iyi olacak. Biz krizlerle çalışan büyüyen bir toplumuz. Yeni nesil düşünecek artık. Yeni nesil yokluğu geçişleri yaşamayan bir toplum var. 21 sene tek parti iktidarında hiç bir sıkıntı bilmeyen, eğitim standartları yüksek, gelir seviyesi artmış toplum var. Gelecek nasıl bir planlama yapacak. Bizim dinamikliğimiz 80’lerden beri darbelere alışık. Türk toplumu bunlara ful antremanlıdır. Her şeyde ülkeyi seviyoruz" dedi.



"Döviz yerine yatırım veya milli paramıza yatırım yapmalıyız"

"Milliyetçilikte yanımıza kimse yanaşamaz" diyen Matlı, "Ama 193 milyar dolar sevmediğimiz Amerika’nın parasını tutuyoruz. Bankalarda bireysel kriz yönetme kabiliyetimiz çok daha yüksek. Bunu toplumsal hale getirmemiz lazım. Kendi paramıza güvenmemiz gerekiyor. Yani bu döviz birikimlerinin üretimde veya kendi milli paranda olması gerekiyor. O zaman başka bir şeyi konuşuyor oluruz. Bundan kötüsü olmayacağı, ancak iyisinin olacağına kesin gözüyle bakıyorum. Faizlerin yükseltilmesi geç olmasaydı bence daha iyi katkı sağlardı. Zamanında yükseltilseydi, belki bu kadar da maliyetler yükselmezdi. Çünkü geç davrandık. Yani döviz ve o günki para maliyeti şartları başka şeyleri zorluyordu. Belki orada 2 puanlı 4 puanlı belki daha yüksek yapacaktı, belki bu kadar hasar oluşturmadan daha ucuza bitirirdik. Belki bu kadar da yükselmeyebilirdi” şeklinde konuştu.



"Bursa'yı daha yukarılara çıkaracağız"

Bursa Ticaret Borsası’nın 33 sıradan 16’ıncı sıraya yükseldiğini ifade eden Matlı, “Yani işlem hacmi anlamında borsa iyi bir yere geldi. 113 tane borsa içerisinde 33. sıradaydık. Şu anda 16. sıraya yükseldi. En iyi bölgesinde en aktif borsalardan birisi, 23 sıra daha yükselebilir miyiz? Onun çalışması var. Yeni çalışmalarımız var. Lisanslı depoculuk ile ilgili yatırımlarımızı ve çalışmalarımız da devam ediyor. Şehrin ortak paydaşlarıyla bir hareket etmeye çalışıyoruz. Dokunacak dokunuşlar yapmak gerekiyor” dedi.

BURSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.