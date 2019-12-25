Satranççılar kupalara doymuyor

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcuları Bursa Küçükler Satranç İl Birinciliklerinde 12 kupa topladı.

Bursa Küçükler 101112 Yaş Satranç İl Birincilikleri Özel Teknoloji Fen Okulları’nda düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyonda 6 kategoride 122 sporcu hamle yaptı.

İki gün boyunca sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 4 kategoride şampiyon oldu. Kalan 2 kategoriyi ikincilikle tamamlayan Büyükşehirli sporcular 18 kupadan 12 tanesini alarak turnuvaya damga vurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un derece elde eden 13 sporcusu 1825 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da yapılacak Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’nda mücadele edecek. Antalya’da Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek isteyen sporcular, milli takım havuzu ve kupalar için mücadele edecek.

BURSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:46

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