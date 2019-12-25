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Gemlikliler, Soğutma Tesisi’ne karşı körfezi savunuyor

İHA

Gemlikliler körfeze kurulmak istenen soğutma tesisine çeşitli kollardan tepki göstermeye devam ediyor.

Gemlikliler, Soğutma Tesisi’ne karşı körfezi savunuyor

Gemlikliler körfeze kurulmak istenen soğutma tesisine çeşitli kollardan tepki göstermeye devam ediyor.
Bir kimya firmasının Gemlik’te kurmayı planladığı tesise bir tepki de balıkçılardan geldi. Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği ile Gemlikli balıkçıların tertip ettiği eylemde tekneler pankartlarla donatılarak öğleden sonra denize açıldı. Teknelerin manevralarının ardından yapılan açıklamada ÇED raporu toplantısının ilçe merkezine uzak olan 145 no’lu TIR kooperatifi salonunda gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, “Bu denizin kirlenmesi ve ekolojik yapısının bozulmasının zararlarını bütün Gemlik ve Türkiye çekecektir. Biz MKS firmasının derin deniz deşarj uygulamasına karşı çıkmaktayız. Derin deniz deşarjı ile kışın 1 derece, yazın 2 derece ısıyı değiştirecek. Bu değişim deniz içinde yaşayan canlıların, yosunların ve denizanalarının yok olmasını sağlayacaktır. Eğer MKS firması tesisin zararsız olduğunu düşünüyorsa neden 145 no’lu kooperatif salonunda, gözden uzakta yaptı?. Gizli ve kaçak yapılan işlerde muhakkak bir sıkıntı vardır. Bu ÇED raporundan ne Gemlik halkının ne STK’ların haberi olmadı. Ben hâlâ denize zarar vermiyorum diyorsan, bunun çıkıp gerçek delilleri ile topluma anlatman, bizleri ikna etmen lazım. Yoksa eylemlerimize devam edeceğiz. Bizler, Gemlik Körfezinin ve geleceğimizin kirletilmesine, geleceğimizin bizlerden çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. İstediğimiz ÇED toplantısının yenilenmesidir” denildi.
Başkan Sertaslan önce eylemde, sonra mecliste tesisi anlattı
Balıkçıların eylemine destek veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, burada yaptığı açıklamada, “Bunu iyi değerlendirmemiz lâzım. Aynı zamanda denizde yaşayan mikroskobik canlılar ve diğer unsurlar, suyun çekildiği esnâda sisteme girecek. Bunların temizlenmesi için filtre kullanılacak. Filtreler de dolduğu zaman, klor ile temizlenecek. Klorun temizleyemediği durumlarda da farklı kimyasalların kullanılması mümkün olacak. Bizler bu konuda Gemlik Körfezinin korunmasından yanayız. Yapılacak tesisin ekolojik hayata ciddi zararları olacak” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne katıldı. Üzerinde #KörfezimeDokunma yazılı tişörtler giyerek meclise gelen Başkan Sertaslan ile CHP ve İYİ Parti’limeclis üyeleri, tesisin körfeze etkilerini burada tekrarladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Başkan Sertaslan “”Saatte beş bin beş yüz metreküp su alacağını söylüyor. Bir filtre içinden geçirecek. Denizden çektiği suyun sıcaklığını da çok yüksek derecelere çıkaracak. Saatte 396 bin konutun kullanacağı sudan bahsediyoruz. Bu su bırakıldığı noktada 10 dereceden fazla olacak. 10 derece artış, Gemlik Körfezinin yazın 1, kışın 2 derece ısınmasına sebebiyet verecek” dedi.
Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mikro ölçekli canlı varlığının nasıl etkileneceğine dair hiçbir şey ÇED raporunda yok. Gemlik’te ortalamanın üzerinden mikroskobik canlı varlığı var. Gemlik Haliç’in 20 yıl önceki haline gelebilir. Bir üniversite tarafından çalışma yapılmalı. 300 trilyon liraya Gemlik’teki arıtmalar ve alt yapılara yatırım yapılıyor. Gemlik Belediyesinden olumsuz karar çıktı. Bugün hazırlanan rapor, bilgi sahibi olmadığımızı hissettiriyor. Bir çalışma yapması noktasına çevirelim. Konu ilgili firmanın bulunduğu alanı değil, Kapıdağ Yarımadasına kadar ilgilendireceğini düşündürüyor. Çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkarma ihtimâli var. Filtreleri temizlemede klor kullanacağını söylüyor, ne kadar kullanacağına cevapları yok. Alınan suyun ısınması sonucu bir miktar tuzun da kaybedileceği belirtiliyor. Marmara denizinin yüzeyi Akdeniz ve Ege üzerinden gelen daha tuzlu bir suyla kaplı. Aşağıdaki suyu baskılayacak. Daha kirli hale getirecek.”
Meclis konuyu bakanlığa havale etti
Büyükşehir Belediye Meclisi’nden “Alana dâir bir çalışma olup olmadığı imar planları adına sorulmuştur. Denizden su alma ve derin deniz deşarjı konusunun değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi” şeklinde komisyon raporu çıktı.
Tesis denizden çok yüksek miktarda su çekecek. Bu su içinde de canlı maddeleri azaltmak için bölgeye klor verecek. Su, tesis içinde soğutma amaçlı kullanıldıktan sonra ısınmış olarak denize bırakılacak. Denize bırakılan sıcak su körfezde kışın 1 yazın 2 derecelik artışa sebep olacak. Uzmanların anlattığına göre klor ve sıcaklık değişimi denizdeki bazı canlıları yok ederken bazılarının anormal miktarda çoğalmasına sebep olacak. Denizdeki canlı hayatın anormal ve yapay değişimi suyun rengini ve yoğunluğunu değiştirecek. Körfezin kokmasına neden olacak. Zaten yeterince kirleticinin karıştığı Gemlik Körfezi’nde bir de canlı yapısı, denizle temas eden insandan balığa, yağmurdan ağaçlara her şey etkilenecek. Ekolojik denge bozulacak.

BURSA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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