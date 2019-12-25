Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'maç tekrarı' kararı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi´nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor´un, geçen hafta cuma günü oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazında karar açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu maçın yeniden oynanmasına karar verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor´un Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi´nin 12´nci haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında ilginç olay yaşandı. Maçın bitimine 27.3 saniye kala skor 63-63 iken Bursa Büyükşehir Belediyespor´un potası altında konuk ekipten Gizem Uca´ya faul yapıldı. Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine doğru yönelirken maçın hakemleri serbest atışları İlemnur Duman´ın kullanacağını işaret etti. Maç içinde yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi ve İlemnur Duman 2 atışı da kaçırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor 65-63 mağlup oldukları maçta kural hatası yapıldığını iddia etti. Yeşil-beyazlılar karşılaşmanın tekrarına yönelik itiraz dilekçesini Türkiye Basketbol Federasyonu´na gönderdi.
MAÇ TEKRAR EDİLECEK
Başvuruyu görüşen federasyon, maçın tekrarına karar verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Bursa kulübüne gönderdiği ve yönetim kurulu adına genel sekreter Serbülent Şengün imzalı yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Serbest atışları faul yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 2 forma numaralı Gizem Mürüvvet Uca´nın kullanması gerekirken hakemlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 5 forma numaralı İlemnur Duman´a kullandırdığı ve 2 serbest atışın da başarısız olduğu tespitiyle, müsabaka hakemlerinin kuralları yanlış uyguladığı yönünde görüş bildirmiştir."
Karşılaşma, federasyon tarafından belirlenecek tarihte yeniden oynanacak.
BURSA
25 Aralık 2019 Çarşamba
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