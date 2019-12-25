Bursa Büyükşehir, Kupa Voley'de tur peşinde

- Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1´inci etap rövanş maçında yarın İnegöl Belediyespor´u konuk edecek.
Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi´nde ilk devreyi 6´ncı sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley erkekler kategorisi 1´inci etap rövanş maçında yarın İnegöl Belediyespor´u ağırlayacak. İlk maçta 3-1 mağlup olan Bursa Büyükşehir, sahasında tur arayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Fazıl Demirci, tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi. Hüseyin Koç´un sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini belirten Demirci, "İki Bursa ekibinin keyifli mücadelesi olacak. İlk maçımızı 3-1 kaybettik. Kaptan Hüseyin Koç´un sakatlığı takımı olumsuz etkiledi. İnegöl´de istediğimiz mücadeleyi veremedik. Rakibimize karşı tutuk oynadık. Şimdi tamamen maçı kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız hazır. Ben takımıma inanıyorum. Onlar birçok zoru başardılar. Öncelikli hedefimiz maçı 3-0 ya da 3-1 kazanmak ve altın sete taşımak. Sonrasında ise altın seti de kazanarak tur atlamak. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Bütün voleybol severleri Cengiz Göllü Voleybol Salonu´na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
MAÇA GEL, FOTOĞRAF ÇEK, FORMA KAZAN
Yeşil-beyazlıların yarın saat 19.00´da oynayacağı İnegöl Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip edenler forma kazanma şansı yakalayacak. Forma almak isteyenlerin maç içinde çektikleri fotoğrafları Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü´nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmaları gerekiyor. Maçın ardından yapılacak kura çekimi ile forma sahibini bulurken, kazanan isim de kulübün sosyal medya hesaplarından açıklanacak.
BURSA
25 Aralık 2019 Çarşamba
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