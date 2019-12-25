İnegöl'de dehşete düşüren kaza O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Burhaniye Mahallesinde trafik ışıklarında meydana geldi. Yeşil Bursa Caddesinden İstiklal Caddesine seyir halinde olan Erdoğan F. idaresindeki 3456 plakalı hafif ticarî araç, Murat Şahin Ö'nün kullandığı şarjlı bisiklette çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç önce park halinde bulunan bir arabaya, ardından kaldırıma çıkarak iki direğin arasında girerek durabildi. Kazada motosiklet sürücü ile eşi kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda ise maddî hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:46

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