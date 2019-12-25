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Nilüfer Belediyesi’nden çiftçiye destek

İHA

Nilüfer Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında şehrin kırsal mahallelerindeki çiftçilere dağıttığı 20 bin çilek fidesinin ardından bu kez farklı türlerden 3 bin 600 adet meyve fidesi ve fidanı daha dağıttı.

Nilüfer Belediyesi’nden çiftçiye destek

Nilüfer Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında şehrin kırsal mahallelerindeki çiftçilere dağıttığı 20 bin çilek fidesinin ardından bu kez farklı türlerden 3 bin 600 adet meyve fidesi ve fidanı daha dağıttı.
Tarım üretiminin gelişmesi maksadıyla örnek projeler hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, çiftçinin her zaman yanında oluyor. Nilüfer’in kırsal mahallelerinde çiftçileri meyve yetiştiriciliğine teşvik etmek, ürün çeşitliliğini artırarak üreticinin, tarım alanlarından azamî şekilde faydalanmasını sağlamak için yeni bir proje hayata geçirildi. Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde kırsal mahallelerdeki çiftçilere meyve fidesi ve fidanı desteğinde bulundu. Fide ve fidanlar, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet binasında gerçekleştirilen törende çiftçilere dağıtıldı.
Bu projeyle birlikte Nilüfer’in 25 mahallesinde çiftçilere yaklaşık 30 bin adet meyve fidesi ve fidanı dağıtarak, meyve bahçelerinin oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projenin ilk etabında Atlas ve İnegazi mahallelerinde 20 bin adet çilek fidesi dağıttıklarını hatırlattı.
Fide ve fidan desteğinde bulunulacak çiftçilerin mahalle muhtarları tarafından belirlendiği ifade eden Başkan Erdem, üreticilere bu kez 3 bin 600 adet meyve fidesi ve fidanı desteğinde bulunacaklarını söyledi. Başkan Erdem, “Bugün, ceviz, şeftali, armut, erik, elma, kiraz, yaban mersini, ahududu ve aronya fide ve fidanlarını, çiftçilerimize dağıtıyoruz. Kırsal Alan Bürosu’nda görev yapan ekiplerimiz, her bölgenin toprak ve iklim özelliklerini göz önünde bulundurarak oraya uygun ürün çeşitlerini seçti. Bu çalışmanın uzun vâdede hem siz üreticilere hem de bölgemize ekonomik anlamda önemli getirisi olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmanın sonunda Nilüfer, çeşit çeşit meyve bahçeleriyle, üretimin ve ekonominin hareketlendiği bir yer olacak” şeklinde konuştu.
Projeye destek veren HAGEL’e ve projeye katılan çiftçilere teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bilinçli üretimle uzun vâdede bu çalışmanın bölgemizde yeni iş sahalarının oluşmasını sağlayarak, işsizliği ve hatta kırsal kesimden göçü de azaltmasını umuyoruz” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmasının ardından projede yer alan çiftçilere, meyve fide ve fidanlarını dağıttı.

BURSA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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