İki tır çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bursaİstanbul karayolunda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Bursaİstanbul yolu Ovaakça mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı sebebiyle kaygan yolda, kontrolden çıkan bir tır, önünde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kaza sonucu Bursaİstanbul yolu trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.

BURSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:46

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