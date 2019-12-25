Eğitime katkıda bulunanlara ödül

Mudanya’da eğitime katkıda bulunan yardımseverlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Sami Evkuran Anadolu Lisesini yaptıran Sami Evkuran'ı, Cafer Yener İlkokulunun arsasını bağışlayan merhum Cafer Yener adına oğlu Caner Yener’i, Esence Süleyman Avcı İlk ve Ortaokulunun arsasını bağışlayan merhum Süleyman Avcı adına oğlu Selahattin Avcı'yı ağırladı. Kaymakam Faik Oktay Sözer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzalamış olduğu teşekkür belgelerini kendilerine takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve Şube Müdürü Mehmet Korkmazer'in de katıldığı organizasyonda konuşan Sözer, yardımseverlere eğitime katlılarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Faik Oktay Sözer, bu tür hayırların herkese örneklik teşkil ettiğini belirterek, buralardan yetişen çocukların geleceğin teminatı olduğunu kaydetti.

BURSA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:46

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